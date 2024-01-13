السبت 13 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أستاذ علوم سياسية : الادعاءات الإسرائيلية بشأن معبر رفح محاولة للهروب من إدانتها

الدكتورة نهى بكر
الدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية

استنكرت الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، ادعاءات فريق الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي حول معبر رفح وإقحام اسم مصر في إطار محاولتهم نفي الاتهامات بالإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل عبر منع دخول المساعدات لسكان القطاع والقيام بعملية عقاب جماعي لأكثر من 2 مليون فلسطيني بتجويعهم ومنع سبل الحياة عنهم، قائلة" محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من قبل المحكمة.

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البعثات الأممية 

أضافت بكر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن إسرائيل لجأت لالقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها وهو ما نفته مصر، بل ويشهد علي موقف مصر كل البعثات الأممية التي زارت وتفقدت الجهود المصرية للدفع بالمساعدات الانسانية لغزة.

التصريحات الإسرائيلية 

ذكرت أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن التصريحات الإسرائيلية من كبار مسؤليها كانت تؤكد علي أن الحصار هو جزء من الحرب الاسرائيلية علي غزة، لافتة إلى أن  محكمة العدل الدولية ستفند كل ما قيل وكل الأدلة للوصول لرأي وحكم عادل.

وتابعت، مصر قامت بالرد على تلك الإدعاءات علنيًا للتوضيح للرأي العام كما أن الدبلوماسية المصرية قديرة بتناوله بما يقتضي ذلك، على حد قولها.

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