كيف تحاول إسرائيل تزييف الواقع عن دور مصر في القضية الفلسطينية؟ (شاهد)

أكد الكاتب الصحفي جمال رائف، أن الدور المصري تجاه دعم ومساندة القضية الفلسطينية؛ مستهدف بعدد كبير من الشائعات والأكاذيب.



أوضح جمال رائف، خلال لقائه مع برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه تم رصد عدد هائل من الشائعات والأكاذيب خلال الفترة القليلة الماضية؛ وهو ما تبرزه وسائل الإعلام المصرية من خلال النفي والتجديد لهذه الأكاذيب، فيما يتعلق بالدور المصري تجاه القضية الفلسطينية.

حروب الجيلين الرابع والخامس:

تابع، أن هناك وسائل إعلام إسرائيليلة تنشر أخبارًا خاطئة عن الدور المصري في القضية، وتحاول أن تحدث نوعًا من أنواع التشكيك بين البلدين، وهذا ليس بغريب، لافتًا إلى أن إحدى أدوات حروب الجيلين الرابع والخامس قائمة على التشتيت والتشكيك لفقدان الثقة وإحداث بلبلة بين صفوف العدو.

عدم تهجير أهالي قطاع غزة:

أكد أن مصر هي التي تقف عقبة أمام عدم تهجير أهالي قطاع غزة والضفة الغربية، وترفض مخطط التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية ومحو المحور الديموغرافي داخل الأراضي الفلسطينية، لذا تسعى إسرائيل لاستهداف مصر بالأنواع والأساليب كافة.

