السبت 13 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

واشنطن.. تحذيرات باستمرار العواصف الشتوية والطقس المتطرف في العديد من الولايات الأمريكية

الطقس في الولايات
الطقس في الولايات المتحدة

 

حذر خبراء الطقس في الولايات المتحدة، من استمرار العواصف الشتوية الحادة والطقس المتطرف في العديد من الولايات خلال الأيام القادمة.

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تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن حالة الطقس

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تفاصيل حالة الطقس غدا السبت (شاهد)

وأفادت وكالة أنباء (أسوشيتيد برس) الأمريكية، اليوم السبت بأن الطقس الشتوي الحاد يمكن أن يمثل تحديًا مميتًا في الساعات القادمة في ضوء استمرار موجة العواصف الحادة في القطب الشمالي التي أدت إلى تأثر الكثير من أجزاء الولايات المتحدة بالثلوج الكثيفة والأمطار المتجمدة والرياح.

وأعلن العديد من حكام الولايات من نيويورك إلى لويزيانا حالة الطوارئ؛ استعدادًا لانخفاض كبير في درجات الحرارة، في حين حذر المكتب الوطني لخدمة الطقس من "البرد النادر الذي قد يهدد الحياة" في العديد من المناطق، ورجح هبوب عاصفة قوية تهز الغرب الأوسط إلى البحيرات العظمى حتى نهاية اليوم /السبت/ مع استمرار الثلوج الكثيفة والرياح القوية والعواصف ثلجية. 

وأصدرت السلطات المحلية في بعض مناطق الشمال الشرقي مخاوف تتعلق بالفيضانات، وأكدت أن رجال الطوارئ ساعدوا في إخلاء بعض السكان من منازلهم في بلدة باترسون بنيو جيرسي في وقت مبكر من أمس الجمعة، حيث فاض نهر باسايك وتجاوز ضفافه فيما حذر المتنبئون من انخفاض كبير في درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي بما قد يصل إلى أقل من 29 درجة مئوية تحت الصفر.. وفي كاليفورنيا، تم إصدار تحذير من مخاطر كبيرة من الانهيار الجليدي لأجزاء من سييرا نيفادا، بما في ذلك في منطقة بحيرة تاهو.

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