تفاصيل حالة الطقس غدا السبت (شاهد)

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس غدا السبت بمختلف محافظات الجمهورية .

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل "فيس بوك"، تفاصيل الأجواء غدا، وجاءت على النحو التالي:

توققعت الهيئة أن يكون طقس غدا في النهار مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما سيكون دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ونوهت الهيئة إلى أن الطقس في فترات اليل سيكون شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، بجانب تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.

وذكرت الهيئة أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على محافظة مطروح، تمتد مساءً إلى الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط وبورسعيد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

اوأشارت الهيئة إلى أنه يتوقع أن ضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60 إلى 70 كم/ س وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3.6 متر.