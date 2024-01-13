تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن حالة الطقس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حال الطقس، موضحة أن الأجواء شديدة البرودة في الصباح الباكر وليلًا على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى الخميس المقبل.

سقوط للأمطار الغزيرة:

أضافت الهيئة، أن هناك سقوطًا للأمطار المتوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من محافظة مطروح، وتمتد مساءً إلى الإسكندرية والبحيرة وكفرالشيخ ودمياط وبورسعيد على فترات متقطعة، فضلًا عن أن هناك اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ليصل ارتفاع الموج إلى (2.5-3.5)م وسرعة الرياح من (60-70) كم/ساعة.

نشاط للرياح:

ذكرت،هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة، فضلًا عن تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

جاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 19 الصغرى 11

الإسكندرية العظمى 19 الصغرى 11

كفر الشيخ العظمى 19 الصغرى 12

طنطا العظمى 18 الصغرى 11

الإسماعيلية العظمى 20 الصغرى 11

السويس العظمى 20 الصغرى 11

العريش العظمى 21 الصغرى 09

رفح العظمى 21 الصغرى 09

شرم الشيخ العظمى 24 الصغرى 15

الفيوم العظمى 20 الصغرى 08

الأقصر العظمى 23 الصغرى 09

أسوان العظمى 23 الصغرى 10

سوهاج العظمى 21 الصغرى 08