السبت 13 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت بسوق العبور للجملة

الخضار والفاكهة
الخضار والفاكهة

أسعار الخضار.. شهدت أسعار الخضار والفاكهة خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت في الاسواق المصرية وسوق العبور للجملة، استقرارًا، وسجل البصل مابين 10 إلى 21 جنيها، بانخفاض جنيهين، بينما سجلت البطاطس مابين 5 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه.

 

في هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار الخضروات والفاكهة صباح اليوم السبت في الأسواق المصرية، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة السعرية بصورة لحظية بشكل يومي، للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السعرية للفواكة والخضروات ولكل السلع، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

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أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت بسوق العبور للجملة

سوق الخضار

قائمة أسعار الخضروات اليوم : 

 

الطماطم بين 3.5 و5.5 جنيه، بانخفاض 1.5 جنيه.

 

البطاطس بين 5 و10 جنيهات، بانخفاض جنيه.

 

البصل بين 10 جنيهات و21 جنيها، بانخفاض جنيهين.

 

الكوسة بين 8 جنيهات و16 جنيها، بارتفاع جنيه.

 

الفاصوليا بين 7 جنيهات و10 جنيهات، بانخفاض جنيهن.

 

الباذنجان البلدي بين 3.5 و5.5 جنيهًا.

 

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

 

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

 

سجل سعر الملوخية بين 4 و7 جنيهات.

 

الخيار الصوب بين 8 جنيهات و12 جنيها.

 

الخيار البلدي بين 8 و10 جنيهات، بارتفاع جنيهًا.

 

البسلة بين 16 و22 جنيها، بانخفاض جنيهين.

 

قائمة أسعار الفاكهة اليوم : 

 

سجل سع كيلو البرتقال أبوسرة بين 5 جنيهات و9.5 جنيها.

 

وترواح سعر كيلو اليوسفي بين 5 و9 جنيهات.

 

وبلغ سعر كيلو الليمون البلدي بين 10 جنيهات و16 جنيها.

 

سجل سعر كيلو الجوافة بين 6 جنيهات و16 جنيها.

 

وترواح سعر كيلو الرمان بين 12 و20 جنيها.

 

سجل سعركيلو الكانتلوب بين 6 و9 جنيهات.

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