محافظ كفرالشيخ يستقبل وزير الصحة لتفقد عدد من المنشآت الصحية

استقبل محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، السبت، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بديوان عام المحافظة، لتفقد عدد من المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة، ومناقشة عدد من الملفات وسبل تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد الجنزوري، مدير عام هيئة الإسعاف بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

ومن المقرر أن يتفقد، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، عدد من المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة من بينها، " مستشفى كفرالشيخ العام، معهد الكبد والجهاز الهضمى، مستشفى الأورام، مستشفى العبور، مستشفى بيلا ، مستشفى الحامول، مستشفى بلطيم، مستشفى برج البرلس، مستشفى الرياض"، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأبناء كفرالشيخ.