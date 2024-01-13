رياضة الشرقية تُدرب الفتيات ضمن المشروع القومى لرياضة المرأة

واصلت الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، فاعليات المشروع القومى لرياضة المرأة، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بممارسة الفتاة والمرأة بالرياضة وجعل الرياضة أسلوب حياة بهدف تشجعيهم على ممارسة الرياضة.

يتم تدريب الفتيات على تمرينات اللياقة البدنية، والالعاب الجماعية والفردية، والعروض الرياضية، ورياضة الكاراتية، وتعليمهم كيفية الدفاع عن النفس، تحت اشراف مدربات اللياقة البدنية والكاراتيه.

يشار إلى أن هذا العام تم افتتاح عدد ٢ مركز للمشروع القومى للمرأة فى جميع أنحاء المحافظة، لزيادة الممارسة الرياضية والاهتمام بالمرأة، وذلك في: «بنادى السكة الحديد، مركز شباب ميت يزيد بمنيا القمح»، وذلك وفقا للخطة التدريبية الموضوعة، لتدريب وتنمية المواهب الرياضية لدى الفتيات.