السبت 13 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجيش الروسي يحتفظ بسفينة حربية واحدة في البحر الأسود

سفينة حربية
سفينة حربية

أعلنت القوات البحرية التابعة للجيش الأوكراني ، اليوم السبت، أن الجيش الروسي لايزال يحتفظ بسفينة حربية واحدة في البحر الأسود لمهمات قتالية وأخرى في بحر آزوف من دون نشر أي ناقلات الصواريخ بينها.

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وذكر بيان صحفي صدر عن القوات البحرية، نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية "أن الجيش الأوكراني لاحظ وجود سفن حربية روسية في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك حاملة صواريخ من طراز "كاليبر" تحمل ثمانية صواريخ على متنها".

وكان الجيش الأوكراني أعلن صباح اليوم، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 369 ألفا و160 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام قبل الماضي بعد مقتل 700 جندي أمس.

وفي سياق متصل أكد رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أوليكاندر بروكودين، أن مدنيين اثنين لقيا حتفهما؛ جراء 71 هجومًا شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وذكر بروكودين - في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية، اليوم السبت "أنه في غضون الـ 24 ساعة الماضية، نفذ الجيش الروسي 71 هجومًا مدفعيًا وأطلق 424 قذيفة من مدافع الهاون والمدفعية والطائرات بدون طيار منهم 32 قذيفة استهدفت مدينة خيرسون".

وأضاف المسئول الأوكراني أن الجيش الروسي استهدف المناطق السكنية في مدن وقرى المنطقة ومؤسسة تعليمية في هجماته الأخيرة.

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