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الإثنين 08 يناير 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مسؤول روسي: الجيش الأوكراني قصف منطقة بيلجورود الحدودية أكثر من 100 مرة

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال حاكم منطقة بيلجورود الحدودية الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الاثنين، إن الجيش الأوكراني قصف المناطق السكنية في بيلجورود أكثر من 100 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال جلادكوف، في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن العديد من هجمات الجيش الأوكراني في بيلجورود تم تنفيذها باستخدام الطائرات بدون طيار، لافتا إلى أن القصف أسفر عن أضرار في شبكات الكهرباء والمنازل.

وأوضح جلادكوف أن قصف الجيش الأوكراني طال عدة قرى سكنية ومستوطنات صغيرة، بالإضافة إلى وصوله إلى منطقة صناعية في منطقة شبيكينو.

وأكد حاكم بلجورود أن القصف الأوكراني لم يسفر عن أية ضحايا أو خسائر بشرية، لافتا إلى أنه يجري حاليا فحص عمليات تشغيل المرافق وتقييم الأضرار من قبل خدمات الطوارئ.

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