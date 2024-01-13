السبت 13 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة (شاهد)

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

 كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى الظواهر الجوية التي ستضرب المحافظات.

txt

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن حالة الطقس

txt

طقس بارد وانخفاض في درجات الحرارة اليوم.. الأرصاد تكشف التفاصيل

الطقس يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة:

 قالت “غانم”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، والمذاع على قناة "صدى البلد"، إن حالة الطقس خلال الأيام الحالية يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، خصوصًا في فترات الليل والصباح الباكر.

 تابعت، أن أغلب محافظات الجمهورية ستشهد بدءًا من اليوم نشاطًا لحركة الرياح، مما يجعل المواطنين يشعرون ببرودة الطقس، وستصل سرعة الرياح بين 30: 45 كم\ساعة.

 

نشاط الرياح سيؤدي إلى وجود الرمال:

 أوضحت، أن نشاط الرياح سيؤدي إلى وجود الرمال المثيرة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب المحافظات، موضحة أن اليوم المنخفض الجوي يتعمق في طبقات الجو مع تواجد للكتل الهوائية سيؤدي لانخفاض درجات الحرارة وسيسبب الصقيع.

 أشارت منار غانم إلى أن هناك فرصًا لسقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة على بعض المحافظات الساحلية، موضحة أن المحافظات الداخلية بالقاهرة الكبرى تشهد تساقطًا للأمطار الخفيفة. 

مواد متعلقة

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام مونزا.. ثنائي يقود الهجوم

62 مليار جنيه تكلفة المشروعات القومية والاستثمارية بمحافظة الشرقية

جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي في إطلاق نار داخل مستوطنة "أدورا"

الجيش الروسي يحتفظ بسفينة حربية واحدة في البحر الأسود
الجريدة الورقية