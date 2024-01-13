الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة (شاهد)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى الظواهر الجوية التي ستضرب المحافظات.

الطقس يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة:

قالت “غانم”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، والمذاع على قناة "صدى البلد"، إن حالة الطقس خلال الأيام الحالية يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، خصوصًا في فترات الليل والصباح الباكر.

تابعت، أن أغلب محافظات الجمهورية ستشهد بدءًا من اليوم نشاطًا لحركة الرياح، مما يجعل المواطنين يشعرون ببرودة الطقس، وستصل سرعة الرياح بين 30: 45 كم\ساعة.

نشاط الرياح سيؤدي إلى وجود الرمال:

أوضحت، أن نشاط الرياح سيؤدي إلى وجود الرمال المثيرة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب المحافظات، موضحة أن اليوم المنخفض الجوي يتعمق في طبقات الجو مع تواجد للكتل الهوائية سيؤدي لانخفاض درجات الحرارة وسيسبب الصقيع.

أشارت منار غانم إلى أن هناك فرصًا لسقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة على بعض المحافظات الساحلية، موضحة أن المحافظات الداخلية بالقاهرة الكبرى تشهد تساقطًا للأمطار الخفيفة.