السبت 13 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

استمارة الثانوية
استمارة الثانوية العامة

استمارة الثانوية العامة 2024.. يبدأ طلاب الثانوية العامة غدًا الأحد تسجيل الإستمارة الإلكترونية وذلك استعدادًا للتقدم للإمتحانات المقررة لها في يونيو المقبل.

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آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 

ووفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن بدء تسجيل استمارة الثانوية العامة سيكون اعتبارًا من غدًا الأحد لمدة شهر، ليكون آخر موعد لتسجيل الاستمارة يوم 22 فبراير المقبل.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 

ويمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل الاستمارة من خلال الدخول على الرابط https://moe-register.emis.gov.eg/

الضغط على تسجيل الدخول

كتابة البريد الإلكتروني الخاص بكل طالب

كتابة اسم المحافظة والمراكز التابعة لها

تسجيل وظيفة الأب والبيانات المطلوبة

الضغط على كلمة حفظ

طباعة الإستمارة الإلكترونية والتوجه بها إلى المدرسة التابع لها الطالب

الأوراق المطلوبة 

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 الاستمارة الإلكترونية

 إيصال دفع المصروفات الخاصة بالثانوية العامة وقيمتها 500 جنيه

 إيصال دفع رسوم الامتحانات وقيمتها 210 جنيهات

 أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة منها

 صورة بطاقة شخصية للطالب وولي الأمر

 طابع مشروعات تعليمية بقيمة 10 جنيهات

نظام جديد للثانوية العامة

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأسبوع الماضي عن إعداد استراتيجية جديدة 2024- 2029، لتطوير التعليم والتعليم الفني، وأنه تم عرضها على مجلس الوزراء، تتضمن تكاتف الجهود وتحقيق الاستدامة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعي بشأنها، وأنها ستقضي على بعبع الثانوية العامة.

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