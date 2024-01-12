مصروفات التقديم في التعليم المدمج بجامعة القاهرة 2024

أعلن مركز التعليم المدمج في جامعة القاهرة قيمة مصاريف التقديم في البرامج الدراسية المتاحة في هذا النظام للطلاب الجدد.

وفتح مركز التعليم المدمج في جامعة القاهرة باب القبول للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق ببرامجه المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات ابتداءً من السبت الموافق 30 ديسمبر 2023.

ويغلق مركز التعليم المدمج باب التقديم في البرامج الدراسية يوم 24 يناير 2024، من خلال مقر المركز بالمدينة الجامعية فى المواعيد الرسمية للعمل.

ويمكن التقديم للحصول على البكالوريوس والليسانس بنظام التعليم المدمج لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها والدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا للفصل الدراسي مارس 2024.

مصروفات التقديم في التعليم المدمج

250 جنيها قيمة ملف الالتحاق في نظام التعليم المدمج.

300 جنيه قيمة اختبارات القبول في نظام التعليم المدنج.

400 جنيه تكلفة المقرر الواحد.

50 جنيهًا تكلفة استخراج كارنيه التعليم المدمج.

البرامج الدراسية في التعليم المدمج

بكالوريوس التجارة برنامج علوم الأعمال (إدارة الأعمال، والمحاسبة، والتأمين).

بكالوريوس التربية للطفولة المبكرة (برنامج إعداد معلمي مرحلة الطفولة المبكرة، وبرنامج إعداد معلمي التربية الخاصة).

ليسانس الآداب بتخصصات (الترجمة باللغة الإنجليزية، وعلم النفس وتطبيقاته، الدراسات التاريخية وحضارات العالم، وعلم الاجتماع التطبيقي، والنشر والحفظ الرقمي).

ليسانس دار العلوم في اللغة العربية وآدابها والثقافة الإسلامية.

شروط القبول في التعليم المدمج

حدد مركز التعليم المدمج عدة شروط لقبول الطلاب الجدد، حيث يقبل الطلاب من حملة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها والدبلومات الفنية بشرط مرور عامين دراسيين على الأقل من تاريخ حصولهم على مؤهلهم الدراسي.

ويستثني من هذا الشرط المصريون المقيمون بالخارج الحاصلون على المؤهل من الدول المقيمين بها بشرط وجود إقامة سارية، وأبناء محافظتي شمال وجنوب سيناء، كما يقبل المركز الطلاب الحاصلين على مؤهل دبلوم المعاهد فوق المتوسطة والمؤهلات العليا دون التقيد بشرط مرور عامين دراسيين على مؤهلهم.

وحدد مركز التعليم المدمج الأوراق المطلوبة لحجز اختبار القبول ببرامجه، وهي صورة المؤهل، وصورة شهادة الميلاد، وصورة الرقم القومي، وصورة الموقف من التجنيد (للذكور المصريين)، كما حدد المركز الأوراق المطلوبة للتسجيل بعد اجتياز اختبار القبول، وهي أصل شهادة الميلاد، وأصل المؤهل الدراسي، وأصل التجنيد للذكور المصريين، و4 صور شخصية، وصورة بطاقة الرقم القومي.

وتنتشر فروع مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج في مختلف محافظات مصر ومنها: المنصورة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، وبورسعيد، والسويس، وقنا، والغردقة، وأسوان، والمنيا، وسوهاج، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، بالإضافة إلى عدد من الدول العربية ومنها: السعودية والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان.