أسعار الدواجن اليوم السبت 13 يناير بالبحيرة

شهدت أسواق الطيور بقري ومدن محافظة البحيرة، صباح اليوم السبت الموافق 13من شهر يناير 2024م، إرتفاع أسعار الدواجن البيضاء بمقار مابين جنية إلي جنيهان للكيلو، حيث 70 تراوحت مابين إلي 71 جنيها للكيلو،وتراوحت أسعارالدواجن بلدي مزارع مابين 90 إلي92 جنيها للكيلو.

كما تراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 110 إلي 112 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط مولر مابين 92 إلي 94 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 120 و124 جنيها.

وتراوحت أسعار الأرانب مابين مابين 112 إلي 115 جنيها للكيلو، وبلغت أسعارصدور الدواجن بالعظم 137جنيها للكيلو، وأسعار الدبوس 160 جنيها للكيلو، وهيكل كامل 45 جنيها للكيلو، وبلغت أسعار البانية 146 جنيها للكيلو، ووراك 79 جنيها للكيلو، وشاورما 160جنيها للكيلو، كبد صافي 100جنيها للكيلو .