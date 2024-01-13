أوكرانيا: القوات الجوية تضرب 21 موقعًا لتمركز القوات الروسية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية ، اليوم السبت ، أن القوات الجوية ضربت 21 موقعًا لتمركز أفراد الجيش الروسي والأسلحة والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى 4 أنظمة صاروخية مضادة للطائرات في أخر 24 ساعة.

ذكرت الهيئة في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية أن الصواريخ الأوكرانية ضربت ستة مواقع لتمركز أفراد الجيش الروسي والأسلحة والمعدات العسكرية ومركز قيادة وقطعة مدفعية ونظامين للدفاع الجوي ومستودع ذخيرة ورادار روسي.

أضاف البيان أن نحو 89 اشتباكًا قتاليًا وقعوا على الخطوط الأمامية للجبهة خلال الـ 24 ساعة الماضية في حين أطلق الروس 7 ضربات صاروخية و 65 غارات جوية و44 هجمات مدفعية على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تابع البيان أن الجنود الأوكرانيين يواصلون إلحاق خسائر في القوى العاملة والمعدات على القوات الروسية المحتلة، مما يستنفدهم على طول خط المواجهة بأكمله.