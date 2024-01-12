الولايات المتحدة تناقش مع أوكرانيا مسألة الضمانات الأمنية المتوقعة

قالت السفيرة الأمريكية في أوكرانيا بريدجيت برينك، اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة عقدت مع أوكرانيا اجتماعين لمناقشة اتفاقية الضمانات الأمنية المتوقعة.

وأوضحت برينك، في اجتماع للممثلة الأمريكية الخاصة للانتعاش الاقتصادي في أوكرانيا بيني بريتزكر مع الصحفيين في كييف اليوم، أنه "كما قال الرئيس بايدن، نحن الولايات المتحدة ملتزمون بمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها وردع أي عدوان في المستقبل".

وقالت إن "جزءً رئيسيا من ذلك هو أمنكم، والولايات المتحدة ملتزمة أيضاً بالتفكير في ذلك على المدى الطويل، وأشارت برينك إلى أن الولايات المتحدة التزمت أيضاً على نطاق واسع من الناحية الاستراتيجية بعضوية أوكرانيا في حلف "الناتو". وشددت المسؤولة الأمريكية على أنه "حتى ذلك الوقت، يجب أن يكون هناك جسر للضمانات الأمنية التي تريد واشنطن تقديمها لأوكرانيا، ولهذا الغرض، أعلنت دول مجموعة السبع ضماناتها الأمنية في قمة الناتو في فيلنيوس".

وأكدت برينك "لقد بدأنا بالفعل محادثة ثنائية مع أوكرانيا، بما في ذلك مكتب الرئيس وقطاعات مختلفة من الحكومة، حيث نناقش ما سيكون عليه الالتزام الأمني ​​الثنائي من جانبنا. لقد عقدنا اجتماعين حتى الآن"، مشيرة إلى أن "إدارة بايدن سوف تستمر ملتزمة بشدة بهذا الأمر".