النظام الغذائي البروتيني يؤدي للوفاة المبكرة.. تجربة علمية تكشف المستور

يعتبر النظام الغذائي البروتيني من أكثر الأنظمة فعالية لفقدان الوزن الزائد، ولكن باحثين من الولايات المتحدة اكتشفوا أن الوجود المستمر لكميات كبيرة من البروتين الحيواني في النظام الغذائي يزيد من خطر مغادرة هذا العالم قبل الأوان.

تجربة لمدة 20 عامًا تكشف مفاجأة

أجرى الأطباء الأمريكيون تجربة لمدة 20 عامًا، قاموا بمراقبة نمط حياة عدة آلاف من المشاركين - 48000 امرأة تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 55 عامًا و26000 رجل تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 75 عامًا. خلال الملاحظات، تم التوصل إلى استنتاج حول العواقب المميتة لنظام غذائي البروتين، يكتب فلادتايم.

وأظهرت دراستنا أن الاستهلاك المستمر للأطعمة البروتينية مسؤول عن 75% من حالات السرطان والوفاة المبكرة لدى مجموعة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و65 عامًا.

وفقا للحقائق التي اكتشفها العلماء، فإن النظام الغذائي الأكثر خطورة على الحياة هو النظام الذي يعتمد على البروتين الحيواني على وجه الخصوص، المشاركون في المشروع الذين تناولوا اللحوم يوميًا ماتوا قبل الأوان بنسبة 6-12٪ في كثير من الأحيان.

وأشار الخبراء إلى أنه مع تقدمنا في السن، من المهم بشكل خاص إيجاد بدائل لمنتجات اللحوم، ويعتقدون أن بدائل اللحوم هذه يمكن أن تكون المكسرات والبقوليات وزبدة الفول السوداني.

وقال مؤلفو المشروع، إنه من خلال استبدال حصة من اللحم بحفنة من المكسرات أو ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني، والالتزام بهذه العادة باستمرار، يمكنك تقليل خطر الوفاة المبكرة بنسبة 8-17%.