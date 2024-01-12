أستاذ مناعة: 24 إصابة كل دقيقة حول العالم بسبب متحورات كورونا (فيديو)

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن متحورات كورونا تتسبب في 333 وفاة كل يوم، لافتا إلى أن مبادرة 100 مليون صحة ساهمت في درأ الأوبئة عن مصر.

وأضافعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أن فيروس كورونا موجود طوال العام، ودرجة الإصابة تعتمد على مناعة الشخص وحالته الصحية، حيث تكون شدة المرض متباينة من فرد لآخر.

وتابع: "ما زلنا في عصر متحور أوميكرون وهو آخر متحور لفيروس كورونا، ومتحور "جيه إن" هو أحدث متحورات أوميكرون البالغ عددهم 600 متحور.

أعراض الإصابة بمتحور "جيه إن" تشبه أعراض الإصابة بنزلات البرد

وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة إلى أن أعراض الإصابة بمتحور "جيه إن" تشبه أعراض الإصابة بنزلات البرد، ولكن هناك فئة معرضة للمضاعفات وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وضعاف المناعة ومرضى السمنة، مشيرا إلى هناك 24 إصابة كل دقيقة حول العالم بسبب متحورات كورونا.

وأوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن فيروس كورونا ومتحوراته تعيش على الأسطح 8 أيام، معلقا: “لو طهرنا الأسطح على مستوى العالم 8 أيام وبعدنا عن بعد شهر سنقضي على كورونا.

وحث مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، على ارتداء الأقنعة والتطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك بعد تسجيل ارتفاع حالات الإصابة منذ أسابيع في العديد من البلدان، وفق روسيا اليوم.

عدد أمراض الجهاز التنفسي الناجمة عن كوفيد-19 والأنفلونزا آخذ في الارتفاع

وكتب تيدروس على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي: "إن عدد أمراض الجهاز التنفسي الناجمة عن كوفيد-19 والأنفلونزا ومسببات الأمراض الأخرى، آخذ في الارتفاع في العديد من البلدان منذ عدة أسابيع، ومن المتوقع أن يستمر بعد العطلات الأخيرة".

كما دعا الجميع إلى إجراء اختبار فيروس كورونا (كوفيد-19) وطلب الرعاية الطبية عند الضرورة.

وأضاف رئيس منظمة الصحة العالمية: "استمروا في استخدام الأقنعة والتهوية والتباعد لتقليل الإصابات".

كما رئيس منظمة الصحة العالمية دعا الدول إلى ضمان الوصول إلى الاختبارات واللقاحات والحفاظ على التسلسل المستمر لكوفيد-19 لتتبع تطور الطفرات.