سلالة جديدة من أوميكرون سريعة الانتشار قادرة على إصابة المطعمين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، متابعة التقارير الواردة من منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية ومن السلطات الصحية في بعض الدول على مستوى العالم عن اكتشاف سلالة فرعية من المتحور أوميكرون والذي تمت تسميته بالمتحور "JN.1".

منظمة الصحة العالمية

ووفقا للتقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية، بلغت نسبة انتشار المتحور "2.86.BA" وسلالاته المنحدرة، بما في ذلك "1.IN"، 37% من إجمالي العينات المبلغة على مستوى العالم، وأكثر من نصفها كانت من المتحور "JN.1".

يعتقد أن المتحور "JN.1" ذو معدل انتشار كبير وله قدرة على إصابة الحالات التي سبق تطعيمها بالتطعيمات القديمة ضد فيروس كورونا المستجد والتي تم استخدامها قبل العام 2023. ومع ذلك، فإنه حتى الجرعات الأولية من لقاح كوفيد من المحتمل أن تساعد في الحماية ضد الفيروس.

أوضحت وزارة الصحة، أن معظم حالات الإصابة الناتجة عن هذا المتحور بسيطة، كما أنه لا يوجد أعراض إكلينيكية مميزة أو مختلفة عن الأعراض السابقة للمتحور أوميكرون للأشخاص المصابين بهذا المتحور.

أكدت وزارة الصحة والسكان أن المخاطر الصحية العامة المتوقعة لهذا المتغير، بما في ذلك فرعه "JN.1"، ما تزال منخفضة. كما أكدت الوزارة أنه لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بالمتحور "JN.1" أو "2.86.BA" بمصر حتى تاريخه.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه يظل من المفيد دائما الحرص على: