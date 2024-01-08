تحذير من أنظمة غذائية تُزيد خطر الإصابة بفيروس كورونا (فيديو)

كشفت الدكتورة سالي وحيد الخضري، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، عن وجود بعض الأنظمة الغذائية عالية الدهون، تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بفيروس كورونا، فضلًا عن خفض المناعة بصورة عالية للغاية.

وأضافت، خلال لقاء مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: أنه يوجد العديد من التريندات التي خرجت حول بعض الأنظمة الغذائية مثل “fat diet, keto diet”، موضحة أن “الكيتو دايت” نظام غائي أقامه بعض الأطباء من أجل أنواع معينة من الأمراض، بينها أمراض ينتج منها تشنجات كثيرة، إلى جانب مرضى الصرع والزهايمر، كون هذا النظام يقلل الكهرباء العالية في المخ.

وأكدت أن الأنظمة الغذائية المثالية تتمثل في كميات ونسب العناصر الغذائية التي تدخل الجسم الأساسية، إذ إن تناول الدهون الكثير يصيب الإنسان بأمراض كثيرة، مشيرة إلى أنه على الرغم من أهمية الخضراوات والفاكهة إلا أنه يجب عدم الاعتماد عليها فقط في أنظمة الدايت فلا بد من وجود تكامل بين كل العناصر الغذائية.

تحذير من الصحة العالمية بسبب كورونا:

حث مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، على ارتداء الأقنعة والتطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك بعد تسجيل ارتفاع حالات الإصابة منذ أسابيع في العديد من البلدان، وفق روسيا اليوم.

وكتب تيدروس على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي: "إن عدد أمراض الجهاز التنفسي الناجمة عن كوفيد-19 والأنفلونزا ومسببات الأمراض الأخرى، آخذ في الارتفاع في العديد من البلدان منذ أسابيع عدة، ومن المتوقع أن يستمر بعد العطلات الأخيرة".

كما دعا الجميع إلى إجراء اختبار فيروس كورونا (كوفيد-19) وطلب الرعاية الطبية عند الضرورة.

وأضاف رئيس منظمة الصحة العالمية: "استمروا في استخدام الأقنعة والتهوية والتباعد لتقليل الإصابات".

كما دعا الدول إلى ضمان الوصول إلى الاختبارات واللقاحات والحفاظ على التسلسل المستمر لكوفيد-19 لتتبع تطور الطفرات.