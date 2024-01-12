استقبال حافل بالورود لـ تامر حسني وابنته تاليا في دبي

اصطحب نجم الجيل تامر حسني، ابنته تاليا لحفله في دبي بالإمارات العربية المتحدة، والذي مقرر أن يقام غدًا السبت 13 يناير، ويقدم خلال مجموعة من أغانيه القديمة والحديثة، إضافة إلى أغنيتة الجديدة “موحشتكيش”، التي حققت صدى واسعًا بين الجمهور عقب طرحها منذ أيام قليلة.

تامر حسني وابنته تاليا

‎وشارك “حسني” جمهوره ومتابعيه مجموعة صور عقب وصوله دبي، وذلك عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، وكتب:" وصولي دبي انا و تاليه مطقمين ولابسين زي بعض 😀 بالمناسبه والله الاستقبال ده حصل عشان تاليه كل الحب و الاحترام للمنظمين الكرام و ادارة فندق palazzo Versace Dubai… جماهير دبي الغاليين منتظركم بكرا ان شاء الله في الحفله ".

تامر حسني

حفل تامر حسني في دبي

يحيي تامر حسني، حفلًا غنائيًا في دبي، غدًا 13 يناير الجاري، ومقرر أن يقدم خلاله باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة .

تامر حسني

وكان تامر حسني روج للحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، وكتب:« لكل الجماهير الغاليه في دبي وحشتوني جدا، مستنيكم يوم 13 يناير، في مجمع سكاي دايڤ هكون إن شاء الله افتتاح الفقرة الغنائية ».

تفاصيل أجدد أغاني تامر حسني “موحشتكيش”

أغنية موحشتكيش من كلمات أمير طعيمة ،ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ومن إخراج تامر حسني، وتقول كلماتها:" شكل المكان زي ما كان متغيرتش حاجات كتير شايف بعيني ذكريات من قلبي حبيتها بضمير أجمل سنين أنا عيشتها كانت هنا كل اللي ناقص في المكان إنتي وأنا وتفاصيل كتير مش ممكن أحسها من غيرك .. معقول أكون موحشتكيش !!؟ من يوم بعادنا مش بعيش رغم الفُراق مفارقتنيش بعدك خالص واقفه الحياه من بعد حضنك حضني مات .. وكلامي يشبه للسكات فاضلي منك ذكريات .. ذكريات .. آه واللي فاضلي مني آه بيلف صوتك في المكان لسه صورنا على الرفوف وكلام كتبته من زمان وضحكتك بين الحروف إسمك حبيبتي في كل لحظة أنا بنطقه إحساس بعادك كل يوم أنا برفضه ولا عمر قلبي في يوم هيحس بواحده تانيه غيرك .. معقول أكون موحشتكيش !!؟ من يوم بعادنا مش بعيش رغم الفُراق مفارقتنيش بعدك خالص واقفه الحياه من بعد حضنك حضني مات .. وكلامي يشبه للسكات فاضلي منك ذكريات .. ذكريات .. آه واللي فاضلي مني آه ".

تامر حسني وابنته

ثراء جبيل وتامر حسني

وظهرت الفنانة ثراء جبيل بفيديو كليب أغني موحشتكيش في مشاهد رومانسية مع تامر حسني .

ويعد الفيديو كليب أولى مفاجآت تامر حسني للجمهور في عام 2024، إذ تعد «موحشتكيش» أحدث أغنيات ألبوم تامر حسني والذي يحمل اسم «هرمون السعادة» .

ثراء جبيل وتامر حسني

ثراء جبيل وتامر حسني

ثراء جبيل وتامر حسني