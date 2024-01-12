أمطار رعدية ورياح.. حالة الطقس المتوقعة الأيام المقبلة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدا السبت، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على محافظة مطروح تمتد مساء إلى الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد على فترات متقطعة.

ولفتت إلى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

أما عن حالة الطقس يوم الأحد، أكدت سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والصحراء الغربية تمتد خفيفة إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتابعت: سقوط أمطار خفيفة يوم الإثنين على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 19 الصغرى 11

السواحل الشمالية:- العظمى 19 الصغرى 11

جنوب سيناء:- العظمى 24 الصغرى 15

شمال الصعيد:- العظمى 20 الصغرى 6

جنوب الصعيد:- العظمى 23 الصغرى 10

درجات الحرارة المتوقعة الأحد

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 18 الصغرى 10

السواحل الشمالية:- العظمى 17 الصغرى 10

جنوب سيناء:- العظمى 23 الصغرى 14

شمال الصعيد:- العظمى 19 الصغرى 6

جنوب الصعيد:- العظمى 22 الصغرى 10

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 18 الصغرى 10

السواحل الشمالية:- العظمى 19 الصغرى 9

جنوب سيناء:- العظمى 23 الصغرى 14

شمال الصعيد:- العظمى 18 الصغرى 5

جنوب الصعيد:- العظمى 22 الصغرى 9