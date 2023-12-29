الدكتور"حسام موافي" يشارك فعاليات المؤتمر القومي لأمراض الحميات و الجهاز الهضمى

أشار الدكتور حسام موافي رائد طب الباطنة وأستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العينى إلى أن المؤتمر يعد نقلة نوعية فى المجال الطبي لما يمثله من أهمية قصوى فى التعرف على الجديد فيما يخص المشاكل الصحية والأمراض المعدية وأمراض الكبد المنتشرة وكيفية الوقاية منها وفتح أبواب الأمل أمام المرضى والتخفيف من معاناتهم .

يأتي ذلك علي هامش فاعليات المؤتمر القومي الثلاثون لأمراض الحميات والجهاز الهضمي والكبد بالمنوفية ، والذي تنظمه " مستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد.