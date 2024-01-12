كشف حساب استعداداً لانتخابات البيطريين

قبل بداية الصراع الانتخابى بنقابة الأطباء البيطريين يطرح العديد من أعضاء الجمعية العمومية أسئلة على النقيب عما تم إنجازه وهل تحققت الوعود الانتخابية أم أنها كانت لدغدغة مشاعرهم وكسب أصواتهم الانتخابية.. الدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين كشف لـ«الوفد» عما تم إنجازه خلال الفترة السابقة منذ توليه منصب النقيب، حيث أكد أن النقابة افتتحت النادى الاجتماعى للبيطريين بالعجوزة بعد أن انتهى تطويره بتكلفة 13 مليوناً و700 ألف جنيه فى حين كان مقدراً مبلغ 18 مليوناً و273 ألف جنيه، واستطاعت النقابة توفير ما يقرب من 5 ملايين جنيه، وتم الافتتاح فى 5 سبتمبر 2021، كما نجحت النقابة فى استرجاع 16 مليوناً و339 ألف جنيه دفعة واحدة، وهى قيمة أرض تم تخصيصها بمدينة 6 أكتوبر.

وكشف نقيب البيطريين عن نجاح النقابة فى تفعيل القرار الوزارى رقم 220 لسنة 2020 والخاص بالإشراف البيطرى على المزارع وتمت صياغة العقود بالنقابة العامة وتفعيل إجمالى 6796 عقداً، كما نجحنا فى الانضمام للمجلس الصحى المصرى بعد أن خاطبت النقابة الجهات المعنية بأهمية انضمام البيطريين إلى المجلس الصحى حيث لم يكن الأطباء البيطريون مدرجين فى المسودة المعدة للقانون والتى تم تعديل بعض موادها وإدراج الأطباء البيطريين ضمن المخاطبين بالقانون حتى يتسنى للخريجين الحصول على تراخيص مزاولة المهنة عقب اجتياز الامتحان المحدد لذلك أسوة بباقى أعضاء الفريق الصحى.

كانت هناك مطالب للأطباء بالتثبيت الحكومى على ميزانية الدولة ونجحت النقابة فى استحداث إدارة للشئون القانونية وتم الحصول على 350 حكماً قضائياً لصالح الأطباء البيطريين غير المثبتين بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى 20 حكماً قضائياً بمحافظة الغربية بالإضافة لعدد 6 دعوات قضائية بمحافظة المنوفية و7 دعوات قضائية بمحافظة الجيزة ما زالوا أمام القضاء.

وأشار نقيب الأطباء البيطريين إلى مطالبة النقابة بتوفير فرص عمل للأطباء بهيئة سلامة الغذاء باعتبارهم عنصراً رئيسياً فى مراقبة جودة الأغذية وطالبنا بتعيين 6 آلاف طبيب بيطرى كعدد مبدئى كما تم قيد 8648 طبيباً بيطرياً بالنقابة وقيد 2354 طبيباً بيطرياً بسجلات الإخصائيين كما تم تسجيل 1839 منشأة بيطرية.

وأوضح نقيب الأطباء البيطريين أن لائحة العلاج الجديدة أضافت عدداً من الأمراض لتشمل 70 بنداً بدلاً من 17 فقط، وقد استفاد من تلك التعديلات 2261 طبيباً، كما تمت مضاعفة قيم المنح الاجتماعية بعد تعديل اللائحة ليصل عدد المستفيدين إلى 3895 طبيباً بيطرياً.

بالإضافة لقيام النقابة بعمل أرشفة إلكترونية كاملة لكل سجلات وملفات النقابة حماية لها.