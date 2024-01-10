إبراهيم عيسى: الشعب المصري يرفض التحريض وتسميم الأجواء مع المقيمين العرب

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن مناقشة ظاهرة المقيمين العرب وتأثيرها على الوضع الاقتصادي لا علاقة له بالمشاعر والعواطف والترحاب بالأشقاء العرب، موضحا أن الوضع الاقتصادي المصري يتطلب قراءة حقيقية أمينة مخلصة شفافة شجاعة.

وطالب، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، بدراسة الواقع الراهن للمقيمين العرب في مصر فيما يخص استقبال كل هؤلاء الملايين ومدى كونه استفادة لمصر أو عبء عليها، قائلا: "نريد مناقشة هذه القضية المهمة دون اتهامات وتطاحن وتصارع وتخوين واتهامات بالعمالة".

وتابع: "خلينا نحرر هذه القضية من تخلفنا في النقاش ونتحضر فيها بشكل لأنه لا يريد لها أن تنحرف أو تجنح لحالات التحريض والكراهية وتسميم الأجواء"، مؤكدًا أنه لا يمكن لمصري أن يسمح لنفسه ولا لغيره أن تكون هذه مشاريعه تجاه أي مواطن عربي بل أي إنسان في العالم.

ونوه إلى أن المجتمع المصري يعيش أزمة اقتصادية كبيرة وطبيعي خلال هذه الأزمات تبحث المجتمعات عن حلول وطبيعي تخرج نداءات وأصوات وتوجهات تعول على وجود عدد كبير من المقيمين العرب في مصر باعتبارهم جزء من الأزمة الاقتصادية أو أحد مسبباتها، موضحا أن هذا الكلام طبيعي ومشروع ويستحق النقاش والحوار.

وأشار إلى أن جزء أصيل من مشكلتنا الحقيقة في مصر أننا لا نستطيع إدارة حوار حقيقي لمصر، مشيرا إلى أن قضية المقيمين العرب في مصر مهمة وتستحق الحوار والمناقشة وقبول الاختلاف.

وأكد، أن المقيمين العرب في مصر موضع احترام وتقدير ولا مقارنة بينهم وبين العمالة المصرية في الخليج، لافتا إلى أن تيار الاسلام السياسي يظنون أن المقيمين العرب في مصر يدعمونه، موضحا أن سبب إقبال المقيمين العرب على مصر دون غيرها من الدول العربية الأكثر قدرة مالية وعمالية لأن هذه الدول تضع شروط وقيود.