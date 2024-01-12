أمطار ورياح وصقيع.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدًا السبت، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على محافظة مطروح تمتد مساء إلى الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد على فترات متقطعة.

ولفتت إلى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة:- العظمى 19 والصغرى 11

الإسكندرية: العظمى 19 والقاهرة 11

وادي النطرون:- العظمى 19 والصغرى 10

طنطا:- العظمى 18 والصغرى 11

شبين الكوم:- العظمى 19 والصغرى 11

دمنهور:- العظمى 18 والصغرى 11

مطروح:- العظمى 18 والصغرى 11

السلوم:- العظمى 17 والصغرى 9

سيوة:- العظمى 18 والصغرى 5

بورسعيد:- العظمى 21 والصغرى 13

دمياط:- العظمى 20 والصغرى 12

الزقازيق:- العظمى 19 والصغرى 11

المنصورة:- العظمى 18 والصغرى 11

الإسماعيلية:- العظمى 20 والصغرى 11

السويس:- العظمى 20 والصغرى 11

العريش:- العظمى 21 والصغرى 9

رفح:- العظمى 21 والصغرى 9

راس سدر:- العظمى 20 والصغرى 10

نخل:- العظمى 19 والصغرى 4

طابا:- العظمى 20 الصغرى 12

كاترين:- العظمى 15 الصغرى 2

الطور:- العظمى 22 الصغرى 14

شرم الشيخ:- العظمى 24 الصغرى 15

الغردقة:- العظمى 24 الصغرى 14

مرسى علم:- العظمى 24 الصغرى 15

الفيوم:- العظمى 20 الصغرى 8

بنى سويف:- العظمى 21 الصغرى 7

المنيا:- العظمى 21 الصغرى 6

أسيوط:- العظمى 21 الصغرى 5

سوهاج:- العظمى 21 الصغرى 8

قنا:- العظمى 22 الصغرى 9

الأقصر:- العظمى 23 الصغرى 9

أسوان:- العظمى 23 الصغرى 10

أبو سمبل:- العظمى 23 الصغرى 10

الوادي الجديد:- العظمى 22 الصغرى 5

شلاتين:- العظمى 25 الصغرى 19

أبو رماد:- العظمى 23 الصغرى 18

حلايب:- العظمى 23 الصغرى 18

رأس حدربة:- العظمى 22 الصغرى 19