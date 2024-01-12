الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة بمحال الصاغة

الذهب
الذهب

سعر الذهب.. حالة من الاستقرار شهدها أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة في اسواق الصاغة المصرية، ليحافظ المعدن الأصفر على آخر ارتفاع سجله بختام تعاملات أمس، والذي زاد ارتفع عيار 24 على أثره بنحو 23 جنيهًا، وقفز عيار 21 بنحو 20 جنيهًا، وسجل سعر الذهب عيار 18 زيادة بنحو 17 جنيهًا، وصعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 160 جنيهًا.

 

وارتفعت أسعار الذهب عالميًا، في تعاملات اليوم الجمعة، فبحلول الساعة 07:01 بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بـ0.3% إلى 2034.84 دولار للأونصة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1% ليصل إلى 2039.10 دولار.

 

وفي هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة في أسواق الصاغة المصرية، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

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الخميس.. مُحاكمة 16 متهمًا بإنهاء حياة الطفلة بسنت في بولاق

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مصر تحتل المركز الأول عالميًا في تصدير محصول الفراولة

سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 

الذهب

سعر الذهب عيار 24 في مصر اليوم

استقر سعر الذهب عيار 24 عند آخر زيادة سجلها بنحو 23 جنيهًا؛ ليصل لـ3669 جنيهًا.

 

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سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم

حافظ سعر الذهب عيار 21 على آخر زيادة بنحو 20 جنيهًا؛ مسجلًا 3210 جنيهات.

 

سعر الذهب عيار 18 في مصر اليوم

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 2751 جنيهًا، بعد آخر زيادة بنحو 17 جنيهًا.

 

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب في مصر إلى 25680 جنيهًا بعد ارتفاعه بقيمة 160 جنيهًا.

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