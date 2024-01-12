مصر تحتل المركز الأول عالميًا في تصدير محصول الفراولة

قال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن الفراولة هي من أهم المحاصيل التصديرية في مصر، والتي لها عائد اقتصادي ضخم، إذ تحتل مصر المركز الأول عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة وذلك بكميات تصل لـ 140 ألف طن، وأيضًا الفراولة الطازجة بكميات تصل لـ 24 ألف طن فضلًا عن شتلات الفراولة بكميات تصل لـ 3 مليون شتلة.

وأضاف أبو صدام في تصريحه لـ"الوفد"، أن مصر تزرع أكثر من 23 ألف فدان على مستوى الجمهورية بمحصول الفراولة، إذ تتمركز تلك المساحة في محافظات القليوبية والشرقية والبحيرة والإسماعيلية الذين يعدون رواد زراعة الفراولة في العالم.

حصاد الفراولة

وأكد نقيب عام الفلاحين، أن الفراولة المصرية تتمتع بمواصفات وجودة عالية ومذاق رائع، هذا ما يميزها عن غيرها من المزروعة بالدول الأخرى، ويرجع ذلك للأنواع عالية الجودة والاهتمام بالزراعة، إذ تعد الفراولة من المحاصيل الحساسة ذات التكلف العالية، مضيفًا أن الفدام الواحد يتكلف أكثر من 150 ألف جنيه.

وأوضح أن مصر تُصدر محصول الفراولة لدول الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين، ودول عربية مثل السعودية والامارات، ما يكون لها عائد كبير على الاقتصاد المصري وتوفير العملة الصعبة، إذ وصلت صادرات مصر من الفراولة لأكثر من 165 ألف دولار.