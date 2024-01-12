سعر الدولار أمام الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة

سعر الدولار بمنتصف التعاملات.. حالة من الاستقرار شهدها سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة في ماكينات الصرف الآلي، وسط بحث عدد كبير من المواطنين عبر محركات البحث عن سعر الدولار ومتابعة حركتي البيع والشراء لحظة بلحظة، وخصوصًا مع طرح بنكي مصر والبنك الأهلي المصري شهادات إدخارية جديدة، بعائد 27%.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة في ماكينات الـ ATM، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الدولار أمام الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة

ورق نقدي فئة 100 دولار أمريكي

سعر الدولار في البنك الأهلي

سعر الدولار أمام الجنيه المصري يسجل في البنك الأهلي نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يسجل في بنك مصر، نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى يستقر في بنك الإسكندرية، ليسجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار أمام الجنيه المصري يسجل في البنك التجاري الدولي، نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار أمام الجنيه المصري يحافظ على استقراره في البنك المصري الخليجي، عند 30.85 جنيه للشراء، و30.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك HSBC

سعر الدولار أمام الجنيه المصري يستقر في بنك «HSBC»، عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك قطر الوطني الأهلي QNB

سعر الدولار أمام الجنيه المصري يسجل في بنك قطر الوطني الأهلي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم

سعر الدولار أمام الجنيه المصري يسجل في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.