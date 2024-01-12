تجريع 200 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية بالشرقية

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن المديرية نظمت بالإشتراك مع معهد تناسليات الهرم ومعهد بحوث صحة الحيوان؛ قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية كفر عياد التابعة لمركز و مدينة أبو حماد.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إلى أن أعمال القافلة يأتي ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى، و ذلك بحضور كل من: الدكتورة شهيرة الحنفي مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالشرقية، ومديرى إدارات «رعاية الحيوان، الرعاية التناسلية، الإرشاد» بالمديرية، ومدير وأطباء إدارة أبو حماد البيطرية، وعدد من أطباء الإدارات المختصة بالمديرية، ومدير وأطباء وحدة كفر عياد البيطرية، وكبار المربين بالقرية.

ولفت إلى أن القافلة الطبية قدمت الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين، مشيرا إلى أن القافلة قامت بفحص وعلاج ٢٢٠ رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية، و٢٠٠ رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية، وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لــ ٢٠٠ رأس ماشـية، و٨٠ رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية، ورش ٥٠٠ رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع ٢٠٠ رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، وعلاج أمراض الدواجن لعدد ٥٥٠ طائر، وترقيم وتسجي لــ ٣٠ حيوان وذلك بالمجان.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية، لزيادة الوعي لدى المربيين، والتوعية بأهمية التأمين على الماشية والتحسين الوراثي لسلالات الماشية «أبقار، جاموس» وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة، والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، ومشروع تسمين عجول البتلو، والتوعية ضد مرضى البروسيلا و السعار.

وذكر بأنه تم مناقشة وعرض المشروعات والخدمات والحملات المقدمة من مديرية الطب البيطري، وكيفية الحصول عليها للحفاظ والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة.