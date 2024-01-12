الدقهلية: 4 ملايين و874 ألفاً عدد المترددين على العيادات الخارجية بالمستشفيات

أعرب الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن خالص تقديره لجهود إدارة المستشفيات تحت إشراف الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجى بالدقهلية خلال العام الماضى 2023 وذلك التوازي مع خطط ورؤية الدولة المصرية في تحسين المنظومة الطبية في مصر، وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة فى خدمة اكبر عدد من المواطنين.

وكشف الدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات بالدقهلية ان عدد المترددين على العيادات الخارجية للمستشفيات بلغ 4 ملايين و874 ألف حالة ونحو مليون و994 ألف مواطن بأقسام الإستقبال والطوارئ هذا بالإضافة الي 151ألف و947 بالاقسام الداخلية بإجمالي عدد أيام علاج تجاوز الـ 427 ألفاً .

وأضاف فاروق أن العام الماضى شهد تطوراً نوعيا بمستشفيات الدقهلية حيث تم إدخال خدمة العيادات المسائية والمميزة بجميع المستشفيات إلي جانب إدخال خدمة جراحات الاطفال بمستشفى اجا المركزى و انشاء عيادة اسنان لخدمة المرضى من ذوى الهمم

و أوضح مدير إدارة المستشفيات أنه جرى , خلال العام الماضى , تفعيل خدمة القسطرة القلبية بمستشفى ميت غمر المركزى والتى تم ادارجها بمبادرة قوائم الانتظار وتمت الموافقه على ان تعمل لحالات الطوارئ أيضا.إلى جانب إنشاء وحدة لعلاج التصلب المتعدد بمستشفى السنبلاوين العام بالاضافة الى تزويدها بمنظار جهاز هضمى جديد يعمل بأعلى تقنيه وجارى استخدمه لحالات الطوارئ.

وتابع مدير إدارة المستشفيات أنه تم البدأ باعمال مبادرة قوائم الانتظار الخاصة بعمليات الرمد بمستشفى بلقاس بالاضافة لتقديم تلك الخدمة بمستشفى رمد المنصورة أيضا حيث بلغ المتوسط الشهرى للعمليات التى تتم بمبادرة قوائم الانتظار بمستشفى الرمد حوالى 100 عملية شهريا . كما تم التوسع بادخال خدمة التشخيص عن بعد لتصل عدد الوحدات الموجودة إلى 17 وحدة بعدد 17 مستشفى .ولفت انه على صعيد الخطط المستقبلية للإدارة فقد تمت الموافقة على انشاء قسم لعلاج الاورام كأول قسم من نوعه بمستشفيات مديرية الشئون الصحية وجارى البدأ فى الانشاء بمستشفى المنزلة العام وأيضاً الموافقه على انشاء قسم لجراحة المخ و الاعصاب بها علاوة على للموافقه على انشاء قسم لجراحة القلب و الصدر وذلك كنقله كبرى لدخول الخدمات الدقيقه بمستشفيات مديرية الشئون الصحية.كما تم توفير العديد من أجهزة الاشعه العادية و المتنقلة و سي ارم بعديد من المستشفيات لرفع كفاءة التشخيص بأقسام المستشفى المختلفة وجارى توفير جهاز أشعة رنين بمستشفى المنزلة العام .

كما تضمنت إنجازات إدارة المستشفيات إدخال خدمة القسطرة القلبية بمستشفى ميت غمر المركزى والتى تم إدراجها بمبادرة قوائم الانتظار وتمت الموافقه على ان تعمل لحالات الطوارئ أيضا. وتمت الموافقه أيضا على انشاء قسم لجراحة القلب و الصدر وذلك كنقله كبرى لدخول الخدمات الدقيقه بمستشفيات مديرية الشئون الصحية و ايضا خدمة جراحة الاوعية الدمويه الغير طارئه بمستشفى ميت غمر المركزى و التى تتوفر أيضا بمستشفيات

السنبلاوين و المنزله . و تم ادخال خدمة جراحات الاطفال بمستشفى اجا المركزى و انشاء عيادة اسنان لخدمة المرضى من ذوى الهمم .و تمت الموافقه على انشاء قسم لعلاج الاورام كأول قسم من نوعه بمستشفيات مديرية الشئون الصحية وجارى البدأ فى الانشاء بمستشفى المنزلة العام و أيضا تمت الموافقه على انشاء قسم لجراحة المخ و الاعصاب بها