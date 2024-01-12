سولانكي يفوز بجائزة الأفضل ويدخل بورنموث تاريخ الدوري الإنجليزي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن الفائزة بجائزة اللاعب الأفضل في شهر ديمسبر الماضي 2023 من البريميرليج.



وتنافس 8 لاعبين على جائزة اللاعب الأفضل في الشهر بالدوري الإنجليزي، قبل أن ينجح دومينيك سولانكي في الفوز بها.



دخل نادي بورنموث تاريخ الدوري الإنجليزي بعد فوز سولانكي جائزة الأفضل في الشهر، ليكون أول لاعب من النادي يحصد تلك الجائزة.



وتفوق سولانكي على ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول، وسون هيونج مين مهاجم توتنهام، ومايكل أوليسي لاعب كريستال بالاس، بالإضافة لـ ماتيوس كونها لاعب ولفرهامبتون، وقدوس نجم وست هام يونايتد، وكول بالمر جناح تشيلسي، وماركوس سينسي لاعب بورنموث.



وأحرز سولانكي 6 أهداف في شهر ديسمبر 2023، ليفصله هدفين عن الوصول إلى صدارة هدافي البريميرليج، خلف إرلينج هالاند نجم السيتي، ومحمد صلاح جناح ليفربول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.



وسجل سولانكي أمام أستون فيلا، وثلاث اهداف "هاتريك" في شباك نوتنجهام فورست، وهدف في شباك فريقي مانشستر يونايتد وفولهام.

