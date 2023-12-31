توتنهام يضرب بورنموث بثلاثية في الدوري الإنجليزي

فاز توتنهام على نظيره بورنموث بثلاث أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب توتنهام الجديد في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".



أحرز بابي ماتار سار لاعب توتنهام الهدف الأول في الدقيقة 9 قبل أن يضيف الكوري سون هيونج مين ثاني الأهداف في الدقيقة 71، بعدها ريتشارليسون أضاف الهدف الثالث لصالح السبيرز في الدقيقة 80.



فيما أحرز أليكس سكوت هدف تقليص الفارق لصالح بورنموث في الدقيقة 84، لينجح السبيرز في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.



توتنهام يهزم بورنموث

موقف توتنهام وبورنموث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:



رفع توتنهام رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يتوقف رصيد بورنموث عند 25 نقطة في المركز الثاني عشر.