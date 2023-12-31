الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

توتنهام يضرب بورنموث بثلاثية في الدوري الإنجليزي

توتنهام وبورنموث
توتنهام وبورنموث

فاز توتنهام على نظيره بورنموث بثلاث أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب توتنهام الجديد في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

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توتنهام يضرب بورنموث بثلاثية في الدوري الإنجليزي

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توتنهام يتقدم على بورنموث في الشوط الأول

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تشكيل توتنهام الرسمي لمواجهة بورنموث بالدوري الإنجيلزي


 أحرز بابي ماتار سار لاعب توتنهام الهدف الأول في الدقيقة 9 قبل أن يضيف الكوري سون هيونج مين ثاني الأهداف في الدقيقة 71، بعدها ريتشارليسون أضاف الهدف الثالث لصالح السبيرز في الدقيقة 80.
 

 فيما أحرز أليكس سكوت هدف تقليص الفارق لصالح بورنموث في الدقيقة 84، لينجح السبيرز في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.
 

توتنهام يهزم بورنموث

موقف توتنهام وبورنموث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:
 

رفع توتنهام رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يتوقف رصيد بورنموث عند 25 نقطة في المركز الثاني عشر.

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