تعاون غنائي جديد يجمع شيرين عبدالوهاب والملحن عزيز الشافعي

كشف الملحن عزيز الشافعي، عن تعاون غنائي جديد يجمعه بالنجمة شيرين عبدالوهاب، ومقرر أن يخرج إلى النور خلال الفترة القليلة المقبلة.

ونشر عزيز الشافعي صورة جمعته بـ شيرين عبدالوهاب والشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن مدين، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا:" و أخيرا .. لقاء طال انتظاره مع القمر شيرين عبدالوهاب واخواتي المبدعين، و ان شاء الله تتبسطوا ".

شيرين عبدالوهاب وعزيز الشافعي وتامر حسين ومدين

عزيز الشافعي يحقق نجاحًا ضخمًا بـ 3 ساعات متواصلة من غناء روبي

وتعاون عزيز الشافعي خلال الأسابيع القليلة الماضية مع الفنانة روبي من خلال أغنية 3 ساعات متواصلة، والتي تصدرت منصات الموسيقى الشهيرة وأصبحت حديث الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي .

احتفل الملحن عزيز الشافعي، بتصدر أغنية روبي الجديدة 3 ساعات متواصلة، على موقع يوتيوب، وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ترند رقم 1 يوتيوب جينرال بعد أقل من ٢٤ ساعة، كلمات و ألحان عزيز الشافعي، توزيع و ميكس توما، هندسة صوت ماهر صلاح، إدارة إنتاج إسلام صيام".

روبي

كلمات أغنية روبي الجديدة "3 ساعات متواصلة"

أغنية 3 ساعات متواصلة لروبي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع توما، وتقول كلماتها: ما تيجي حبه نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر.. من العزول اللي مزاولنا وياما في امورنا اتحشر

ما تيجي حبه نستريح من العناء نطفى نار الاشتياء عندما يأتي المساء يوحسني نورك يا قمر

تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصلة.. تعالى نفصل فاصلة 3 ساعات متواصلة

أول ساعة هرسيك تاني ساعة هسرح بيك تالت ساعه هوديك وهلف العالم بيك

وعلى عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا بس مكسوفة

على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا عليك ملهوفة

ما تيجي سنه و اجي سنه نصطفي المشاكل تختفي كل ليله بشمعدان العمر شمعه بتنطفى

يلا بينا نخلع من الهموم الضيقه محبوسين ليه في شرنقه

ماله بحر إسكندرية ماله بحر الغردقه

تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله .. تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله

اول ساعه هروقك تاني ساعه هشوقك تالت ساعه هدوقك ازاي قلبي بيعشقك

على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا ياولا ياولا

على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني

تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله .. تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله.