ينطلق اليوم.. تعرف على سعر تذكرة معرض زهور الربيع 2024

تنطلق فعاليات معرض زهور الربيع في دورته الـ91 اليوم الاحد بالمتحف الزراعي بالدقي حيث من المقرر أن يفتح أبوابه أمام الجمهور والزائرين في التاسعة صباحًا.

ويحرص الكثير من المواطنين على زيارة معرض زهور الربيع للاستمتاع بمشاهدة الزهور والنباتات والأشجار التي تعد فريدة من نوعها.

سعر تذكرة معرض زهور الربيع

ومن المقرر أن تكون أسعار تذاكر معرض الزهور تصل إلى 10 جنيهات، ويفتح أبوابه من التاسعة صباحًا لمدة شهر كامل

يرجع تاريخ إنشاء معرض زهور الربيع إلى عهد السلطان حسين عام 1914م، أي منذ 109 أعوام، ولكن تم افتتاح المعرض بشكل رسمي عام 1934 تحت إشراف وزارة الزراعة.

وقد تم إنشاء حديقة الأورمان التي كانت تحتضن المعرض في عهد الخديوي إسماعيل عام 1875م على مساحة حوالى 28 فدانًا، وتعد من أكبر الحدائق النباتية في العالم، وتحتوي على 1200 تنوع نباتي تضمه الحديقة ومجموعة نادرة من الأشجار والنخيل.

يعتبر المعرض الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، حيث تقيمه وزارة الزراعة سنويًا للعام الـ91 عامًا، الذي يعتبر حدثًا ثقافيًا اقتصاديًا متميزًا يحرص على زيارته كل المصريين والأشقاء العرب، خصوصًا المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

كما يشارك في المعرض كل منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي.