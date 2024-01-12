العالم يدفع الثمن.. ارتفاع النفط بأكثر من 2% بعد ضرب اليمن

لن تمر الساعات الماضية التي شنت خلالها الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن من دون خسائر، ليس في اليمن فقط، بل والعالم أجمع، وها هي بدأت أضرار الضربة العسكرية تطل على دول العالم من خلال ارتفاع أسعار النفط بزيادة أكثر من 2%.

فتم تصعيد تداول العقود الآجلة لخام برنت 2.8 دولار أو 3.6% إلى 80.2 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.8 دولار أو 3.8% إلى 74.7 دولار.

جماعة الحوثيين وضربات سفن بالبحر الأحمر:



في وقت سابق شنت جماعة الحوثيين هجومًا على سفن بالبحر الأحمر، وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن الضربات الدقيقة هي رسالة واضحة، مفادها أن الولايات المتحدة وشركاءها لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تعرض الأفراد لهجمات، وأنهم لن يسمحوا "لجهات معادية بتعريض حرية الملاحة للخطر"، وأضاف أن أستراليا والبحرين وكندا وهولندا دعمت العملية.



كما تعد الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن أحد أكثر المؤشرات دراماتيكية حتى الآن على اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الشرق الأوسط منذ اندلاع شرارتها في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.