وزيرا التخطيط والرياضة يناقشان تشغيل مدينة مصر للألعاب الأولمبية

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ لمناقشة الموقف التنفيذي لتشغيل مدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات وزاراتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والشباب والرياضة والمالية.



من جانبها، أشادت الدكتورة هالة السعيد بالجهود المبذولة للانتهاء من مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تعد إحدى الصروح الرياضية المتميزة التي أنشأتها الدولة المصرية، مشيرًة إلى سلسلة اللقاءات التي تم عقدها لمتابعة أعمال تنفيذ المدينة.



وخلال اللقاء أوضحت د.هالة السعيد أن مثل تلك المدينة تمثل إضافة للساحة الرياضية والمنشآت الرياضية في مصر، وتعد الصرح الرياضي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط متكامل الأركان والخدمات.

وأكدت د. هالة السعيد أهمية قطاع الشباب والرياضة في إسهامه في تحقيق أهداف التنمية الـمستدامة، حيث يُعتبر حجر الأساس لتنمية الشباب، خاصة وأن التربية البدنية تعمل على تنمية الـمهارات الشخصية وصقل قيم العمل الجماعي والـمشاركة الـمجتمعية.

وحول مُستهدفات قطاع الشباب والرياضة في خطة عام 23/2024، أوضحت السعيد أن الخطة تستهدف نحو 339 مشروعا، تضم 159 مشروع استكمال و180 مشروعا مُستهدف الانتهاء منها خلال عام الخطة.

ومن جانبه أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة إحدى الصروح الرياضية المتميزة التي أنشأتها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، وتمثل إضافة كبيرة إلى المنشآت الرياضية التي تتميز بها مصر، وتساهم في استضافة كبري المحافل الدولية، موضحًا أنها تُعد من الجيل الجديد من المنشآت الرياضية الذكية، وهي مُقامة علي مساحة 468 فدان، وبها استاد يسع 92 ألف متفرج، وصالتين مغطاة بإجمالي سعة 23 ألف متفرج، ومجمع صالات تنس وسباحة واسكواش، وصالات منافسات الرماية والفروسية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن مكونات المدينة مؤهلة لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية ودورة الألعاب الأوليمبية في النسخ المستقبلية، استمراراً لاستضافة مصر للأحداث والبطولات الدولية، وتأكيداً على اهتمام القيادة السياسية بضرورة أن تمتلك الدولة المصرية منشآت رياضية طبقاً لأعلي المواصفات العالمية.

وتحدث الوزير عن امتلاك الدولة المصرية لخبرات كبيرة ومختلفة في هذا الشأن، مؤكدًا أن التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي من خلال توفير الخدمات الشبابية والرياضية في مصر عن طريق تنمية الموارد في الهيئات الرياضية وصولًا للتمويل الذاتي وتنمية مفهوم الإدارة الإقتصادية والاستثمارية، وتطوير إدارة المنشآت الشبابية والرياضية وتعميق العلاقات الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من خلال نظم اقتصادية مستحدثة، من أهم الأهداف الإستراتيجية التي تعمل عليها الدولة المصرية.



كما أوضح وزير الشباب والرياضة، أن مصر تشهد مشروعات تنموية عملاقة وفق رؤية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، ومن تلك المشروعات التطوير الكبير الذي يلحق بالمنشآت الشبابية والرياضية فى جميع ربوع الوطن ومنها مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية والتى سيتم إدارتها وفق أحدث النظم الإدارية، مقدما الشكر والتقدير للهيئة الهندسية للقوات المسلحة على انشائها لهذا الصرح الرياضى العظيم فى أبهى صورة له.