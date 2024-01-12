Discord تسرح 17% من الموظفين

قرر القادة في Discord خفض عدد موظفيهم بنسبة 17 بالمائة، وفقًا لمذكرة داخلية تم نشرها لأول مرة بواسطة The Verge.

لعبت المخاوف بشأن كيفية عدم تحقيق أرباح لتطبيق الدردشة بعد دورًا في القرار. قال الرئيس التنفيذي جيسون سيترون إن الموظفين عبر الإدارات سيتأثرون بمجرد بدء عمليات تسريح العمال.

وفقًا للمذكرة، يعتقد Citron أن الشركة وظفت عددًا كبيرًا جدًا من الأشخاص منذ عام 2020. وكتب أن هذا دفع القوى العاملة إلى تولي مشاريع جعلت Discord "أقل كفاءة". وأضاف أن الشركة بحاجة إلى زيادة تركيزها، لكنه لم يقدم أي فكرة عن أي استراتيجيات معينة للمضي قدمًا باستثناء أن التخفيضات "تضعنا في أفضل وضع لمواصلة بناء أعمال قوية ومربحة".

ستستمر شركة Discord في تقديم رواتب ومزايا قصيرة الأجل للموظفين البالغ عددهم 170 موظفًا الذين ستتركهم. وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها الشركة إلى تخفيض عدد الموظفين. قامت الشركة مؤخرًا بتسريح أربعة بالمائة من موظفيها في نهاية العام الماضي وقبل ذلك، قامت بعدد غير معلوم من تخفيضات الموظفين في عام 2019.

عانت الشركة بشكل ملحوظ من بعض الصراعات الداخلية في الآونة الأخيرة. رفضت شركة Discord أن يشهد مديرها التنفيذي بشأن سياسات حماية الأطفال عندما طلبت منها اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي. جاء ذلك بعد تقرير NBC News اللعين حول هذه القضية، والذي ادعى أن الأطفال على المنصة يتعرضون لابتزازهم وابتزازهم. كما واجهت رد فعل عنيفًا بسبب اختراق صغير للبيانات أدى إلى كشف المعلومات الشخصية لبعض المستخدمين العام الماضي.

إن Discord ليس وحده بين شركات التكنولوجيا التي بدأت مؤخرًا عمليات تسريح العمال. بعد شهر واحد فقط من العام الجديد، أعلنت شركتا Duolingo وUnity أنهما ستقومان بتقليص عدد الموظفين. وفي مجال التكنولوجيا الكبرى، أعلنت شركات ميتا وأمازون وجوجل أيضًا عن خطط لتسريح مئات العمال.