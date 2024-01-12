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ارتكبتم حماقة.. أول رد من جماعة الحوثي بعد الضربة الأمريكية البريطانية حزب الله يُدين القصف الأمريكي البريطاني على اليمن
الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أبرز تصريحات بعض الدول بشأن الضربات الأمريكية ضد الحوثيين (شاهد)

الضربات العسكرية
الضربات العسكرية في اليمن

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” أبرز تصريحات بعض الدول بشأن الضربات الأمريكية ضد الحوثيين.

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بدء الضربات الأمريكية البريطانية على مواقع الحوثيين باليمن

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زعيم الحوثيين: من يريد استهداف شعبنا وقواتنا يخاطر بنفسه

أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيان جاء فيه: "نتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرض لها عدد من المواقع في اليمن".

تابع البيان: "الممكلة تؤكد أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وتدعو لضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث".

مجلس الأمن الدولي

طلبت روسيا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي يتعلق بالضربات التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها على اليمن.

وقالت الخارجية الإيرانية إن واشنطن تتحمل مسؤولية تداعيات استهداف اليمن عسكريا وما يترتب على ذلك من نتائج.. والمجتمع الدولي عليه التحرك بمسؤولياته لمنع توسيع رقعة الحرب في المنطقة.

وزارة الدفاع الاسترالية

أوضحت وزارة الدفاع الاسترالية أنها قدمت دعما لوجيستيا خلال الضربات الأمريكية في اليمن.. والحوثيون متورطون في تقويض النظام القائم على القواعد الدولية.

وكشفت اليابان عن دعمها قرار أمريكا والحلفاء لتأمين سلامة السفن، معبرة عن إدانتها تصرفات الحوثيين التي تنتهك حرية الملاحة في البحر الأحمر.

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