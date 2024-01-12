بدء الضربات الأمريكية البريطانية على مواقع الحوثيين باليمن

أكدت شبكة سي ان ان الأمريكية ان العملية الأمريكية - البريطانية ضد مجموعة أهداف تابعة لجماعة أنصار الله الحوثي في اليمن قد بدأت بالفعل في الساعات الاولى من يوم الجمعة حيث تم الإعلان عن شن عدد من الضربات ضد الأهداف الحوثية بعدة مدن يمنية.

وقالت شبكة سي ان ان ان الغارات الأمريكية قد استهدفت خمسة عشرة موقعا لجماعة الحوثي في عدة مدن يمنية من اهمها مدينة الحديدة واستخدمت مراكز تدريب للجماعة وايضا مراكز تخزين للمسيرات و الصواريخ التي تستخدم للهجوم على السفن والناقلات في البحر الأحمر .

وفي نفس الوقت أكدت مصادر تابعة لجماعة الحوثي بدء الغارات الأمريكية بالفعل التي تستخدم فيها الطائرات الحربية إلى جانب صواريخ توماهوك .

من جانب اخر اكدت شبكة سي بي أي الانريكية ان الضربات الأمريكية شملت مدن تعز وصنعاء و الحديدة .