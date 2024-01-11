زعيم الحوثيين: من يريد استهداف شعبنا وقواتنا يخاطر بنفسه
أكد زعيم الحوثيين باليمن، عبد الملك الحوثي أن: "من يريد استهداف شعبنا وقواتنا يخاطر بنفسه"، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.
وتابع زعيم الحوثيين باليمن، عبدالملك الحوثي قائلا: "أي هجوم أمريكي لن يمر دون رد".
عاجل.. زعيم الحوثيين: افتحوا قلوبكم لنساء وأطفال غزة وتعاملوا معهم بضمائركم
دعا زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي، العالم للاستماع لنداءات الأطفال والنساء في غزة قائلًا: "افتحوا لها قلوبكم وتعاملوا معها بضمائركم واستشعر مسؤوليتكم".
ووجه الحوثي في حديثة عدة رسائل للعالم سوف نتناولها أبرزها في السطور الآتية:
- الأمة تواجه اختبارا كبيرا وتحديات ومخاطر من جهة أعدائها وفي المقدمة اللوبي الصهيوني اليهودي.
- استهداف المسجد الأقصى يأتي في سياق العداء لديننا وأمتنا، وكل ممارسات اليهود في باحاته كراهية واعتداء.
- اليهود قتلوا الكثير من عملائهم وتخلوا عن زعماء دول بعد أن استغنوا عنهم.
- مع ما قدمه النظام السعودي من مئات المليارات من الدولارات يقولون عنه البقرة الحلوب وهذا وسام التكريم على الطريقة الأمريكية.
- موقف الغرب مما يحصل في غزة مُخزٍ وفضيحة متجددة لكن الذاكرة العربية الضعيفة تحتاج إلى أحداث متجددة دائما.
- نحن في اليوم الـ97 لتصعيد ابتدأه العدو أما مظلومية الشعب الفلسطيني فلها عقود من الزمن امتدت لأكثر من 75 عاما.
- اليهودي الصهيوني يحاول أن يقدم ما يجري وكأنه بدأ في 7 من أكتوبر ليلقي باللوم على حماس ويخفي مظلومية 75 عاما.
- أي مستوى يصل إليه شعبنا بإمكاناته ووسائله لن يتردد في أن يتحرك على أساسه.
- عندما تكون المسألة مسألة فساد أخلاقي وجرائم وتنكر للأخلاق والقيم، يأتي الغرب ليتحدث عن الحرية وعن الحقوق.
- موقف الغرب مما يحصل في غزة مُخزٍ وفضيحة متجددة لكن الذاكرة العربية الضعيفة تحتاج إلى أحداث متجددة دائما.
- على أمتنا مسؤولية إيمانية أخلاقية إنسانية من الإجرام الرهيب الذي يمارسه الصهاينة اليهود ضد الشعب الفلسطيني
- شعبنا العزيز تحرك بكل ما يمكن تحركا شاملا بالمظاهرات التي لا مثيل لها في أي بلد آخر وبالموقف العسكري.
- الآفة الكبرى على أمتنا وبالذات في البلدان العربية هي الملل، يتفاعلوا في بداية الأحداث ثم يتروضون ويفترون.
- الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي أذرع الصهيونية اليهودية في العالم.
- ألا يستفزنا هذا الإصرار من جهة الإسرائيلي ومن جهة الأمريكي من جهة البريطاني على الاستمرار في القتل للأطفال والنساء.