زعيم الحوثيين: من يريد استهداف شعبنا وقواتنا يخاطر بنفسه

أكد زعيم الحوثيين باليمن، عبد الملك الحوثي أن: "من يريد استهداف شعبنا وقواتنا يخاطر بنفسه"، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وتابع زعيم الحوثيين باليمن، عبدالملك الحوثي قائلا: "أي هجوم أمريكي لن يمر دون رد".

عاجل.. زعيم الحوثيين: افتحوا قلوبكم لنساء وأطفال غزة وتعاملوا معهم بضمائركم





دعا زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي، العالم للاستماع لنداءات الأطفال والنساء في غزة قائلًا: "افتحوا لها قلوبكم وتعاملوا معها بضمائركم واستشعر مسؤوليتكم".

ووجه الحوثي في حديثة عدة رسائل للعالم سوف نتناولها أبرزها في السطور الآتية: