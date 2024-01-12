مستشار رئيس الوزراء العراقي: الغرب يعمل على توسيع الصراع في المنطقة

قال مستشار رئيس الوزراء العراقي، إن الغرب يعمل على توسيع الصراع وزيادة التوترات في المنطقة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

جدير بالذكر أنه نقلا عن مصادر أوروبية، بأن الاتحاد الأوروبي يستعد لإرسال قوة بحرية إلى البحر الأحمر.

وأشارت المصادر الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي سينشر مدمرات وفرقاطات وطائرات إنذار مبكر بالبحر الأحمر.

البحر الأحمر

وأوضحت المصادر الأوروبية بأن إعداد القوة البحرية الأوروبية سيستغرق أسابيع قبل نشرها بالبحر الأحمر.

الخارجية السعودية: نتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية في البحر الأحمر واليمن

من جانبها أكدت وزارة الخارجية السعودية، أنها تتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرضت لها عدد من المواقع المختلفة باليمن.

الخارجية السعودية

وأشارت الخارجية السعودية إلى تأكيدها على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، ودعت لضبط النفس، وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.