الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. المقاومة الإسلامية فى العراق تستهدف قاعدة هيمو الأمريكية وتصدر بيانًا

قاعدة أمريكية
قاعدة أمريكية

أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، أنها استهدفت قاعدة هيمو الأمريكية الموجودة في سوريا ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال في غزة .

وقالت المقاومة العراقية في بيانها : " استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، بواسطة السلاح المناسب، قاعدة الإحتلال الأمريكي "هيمو" والتي تقع إلى الغرب من مطار القامشلي بسوريا . 

وأكدت المقاومة الإسلامية، على استمرارها في دكّ معاقل العدو، ونعدكم بالمزيد. 
 

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