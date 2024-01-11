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الخميس 11 يناير 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

العراق يعلن دعمه لقرار جنوب أفريقيا برفع دعوى ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

وزارة الخارجية العراقية
وزارة الخارجية العراقية

أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، عن دعم العراق لقرار جنوب أفريقيا برفع دعوى ضد إسرائيل أمام العدل الدولية.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت الخارجية العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - : "إن الوزارة تعرب عن دعمها ومساندتها لقرار جمهورية جنوب أفريقيا برفع دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية". 

وأضافت أن الوزارة تعبر عن تقديرها لموقف جنوب أفريقيا الرافض لما تقوم به سلطة الاحتلال من أعمال قتل وتدمير غير مسبوقة بحق قطاع غزة والشعب الفلسطيني.

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