ماهر صافي: الاحتلال يجهض أي محاولة لإقامة الدولة الفلسطينية

أكد الدكتور ماهر صافي، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس جرائمه بحق الشعب الفلسطيني منذ عشرات السنين من قتل واعتقال واستيطان وغير ذلك، وليس منذ بدأ العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم” الخميس، أن سياسة الاحتلال الإسرائيلي قائمة على الاستيطان وتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تفويت أي فرصة قائمة لمشروع حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية بالتوسع في الاستيطان وتقسيم الأراضي على قطع صغيرة وتجريف أراضي المواطنين والاعتداء عليها.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف إخلاء قطاع غزة من السكان بتدمير البنية التحتية وقتل المواطنين، مضيفًا أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 آلاف فلسطيني في الضفة الغربية منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في تنفيذ سياستها العنصرية والاستيطانية والاستعمارية والتهويدية من أجل القضاء على حلم إقامة الدولة الفلسطينية.

محاكمة الاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية

انطلقت جلسات استماع محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكابها جريمة "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، بانضمام نخبة المحامين في الدولة الإفريقية ضمن فريق متمرس في القوانين الدولية واللوائح العالمية.

وقدم وفد جنوب إفريقيا وعلى رأسه وزير العدل، طلبا استعجاليا بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية ضمن ما يسمى بالإجراءات الاستعجالية الوقائية لوقف مسببات الضرر وهو ما يدخل ضمن صلاحيات المحكمة، وينتظر من المحكمة إصدار قرار مستعجل خلال أيام قليلة.

ممثل الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، قال إن دولته لا تقوم بهذه القضية نيابة عن حماس فلا يوجد أدلة بذل، فنحن ليس لدينا مصلحة مع حماس نحن نمثل فقط الحكومة الإفريقية والتي تتحدث عن معاناة الفلسطينيين، وذلك لا يعني أننا ضد اليهود بل ضد أعمال إسرائيل فلدينا العديد من اليهود يعيشون معنا بسلام.

وتابع: "لقد نددنا لما فعلته حماس بالسابع من أكتوبر وصحرنا بذلك لإسرائيل، فنحن لا نريد أن نتدخل بعمل المحكمة وأنهم سيتخذون القرار بالوقت المناسب، وقد تم عرض القضية بالأدلة تمثيلًا للشعب الفلسطيني الذي يتكون من شباب وأطفال وشيوخ يقتلون بغزة.