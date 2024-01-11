دعاء شهر رجب.. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان

تصدر شهر رجب مواقع التواصل الاجتاماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، وذلك بعد الإعلان رسميا عن موعد بدايته في 13 يناير لعام 2024.

ويأتي أول أيام شهر رجب يبدأ فلكيا يوم 13 يناير المقبل، حسب ما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو قائلا: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله عز وجل، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا شهر رمضان وأعنا على الصيام والقيام وحفظ اللسان، وغض البصر ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش.

الأدعية المستحبة في شهر رجب:

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء في هذه الأيام الفضيلة، بالدعاء: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا أرحم الراحمين، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

كما يمكن أن تردد دعاء: اللَّهُمَّ لا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلا هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلا دَيْنًا إِلاَّ قَضَيْتَهُ وَلا مَرِيضًا إِلاَّ شَفَيْتَهُ وَلا مُبْتَلَى إِلاَّ عَافَيْتَهُ وَلا ضَالًا إِلاَّ هَدَيْتَهُ وَلا غَائِباً إِلاَّ رَدَدْتَهُ وَلا مَظْلُوماً إِلاَّ نَصَرْتَهُ وَلا أَسِيراً إِلاَّ فَكَكْتَهُ وَلا مَيِّتاً إِلاَّ رَحِمْتَهُ وَلا حَاجَةً لَنَا فِيهَا صَلاحٌ وَلَكَ فِيهَا رِضاً إِلاَّ قَضَيْتَهَا وَيَسَّرْتَهَا بِفَضْلِكَ يَا أَكْرَمَ الأَكْرَمِينَ ولا حولا ولا قوه إلا بالله العلي العظيم.