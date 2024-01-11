لماذا سُمي رجب بالشهر الأصب؟.. الإفتاء توضح

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الإفتاء بدار الإفتاء سابقًا، إن رجب من الأشهر الحُرم التي حرم الله فيها القتال، فكان العرب قديمًا إذا دخل عليهم شهر رجب منعوا القتال، فكان الرجل يُقابل قاتل أبيه في هذا الشهر ولا يتعرض له.

سبب تسمية رجب بالشهر الأصب

وأضاف الأطرش في تصريحه لـ"الوفد"، أن رجب عُرف بالشهر الأصب، لأن الله عز وجل يصب فيه الخير صبًا، إذ قيل عن الراء إنها ليلًا على رحمة الله، والجيم إنها تدل على جُرم العبد، والباء دليلًا على بر الله، وبالتالي فإن جرم العبد وقع بيه بر الله ورحمته.

وأوضح رئيس لجنة الإفتاء بدار الإفتاء سابقًا، أن الأشهر الحُرم أربعة، ثلاث متتاليات وواحد فرد وهو شهر رجب، لذا يشتهر أيضً بالشهر الفرد، وهو يستحب فيه الإكثار من الخير وطاعة الله عز وجل، فهو من الأشهر التي يستحب فيها الصيام، وينبغي أن يتوب الإنسان فيه، فهو شهر المغفرة والرحمة.

بداية شهر رجب

ومن المقرر، أن تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر رجب، اليوم الخميس، وكانت المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعلن أن غدًا الجمعة المتمم لشهر جمادي الآخر، والسبت غرة شهر رجب للعام الهجري 1445.