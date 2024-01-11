اللهم بلغنا رمضان.. الإفتاء تعلن السبت 13 يناير أول أيام شهر رجب

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن السبت 13 يناير 2024 هو أول أيام لشهر رجب، وذلك بعد أن استطلعَت هلالَ شهرِ رجب لعام 1445 هجريًّا بعد غروب شمس اليوم الخميس 29 من جمادى الآخر 1445 هجريًّا، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.



عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رجب

وتحقَّقَ لدى دار الإفتاء المصرية شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رجب لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ السبت الموافق الثالث عشر من شهر يناير لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا.



وتقدمت دار الإفتاء المصرية بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصري ، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعية اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.