بوسي تخطف الأنظار بميني جيب ومكياج صاخب (صور)

خضعت المطربة بوسي لجلسة تصوير جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتشارك متابعيها أحدث إطلالتها، وخطفت الأنظار بلقطات أنوثية جذابة.

بوسي

بوسي تستعرض أنوثتها بالميني جيب والبوت الأسود

تألقت بوسي بميني جيب باللون الأسود والأبيض، ومزينة بأزرار ذهبية، ونسقت معه كولون شفاف وبليزر نفس النقشه، بالإضافة لتوب من الساتان ومطرز بالدانتيل الأسود الجذاب، مما عكس أنوثتها ورشاقتها.

وتزينت بوسي بمجموعة من المجوهرات المرصعة بالألماس، فضمت أقراط طويلة تتدلى من الأذن، وخاتم في كل يد، وحملت حقيبة صغيرة باللون الأبيض، كما انتعلت بوت طويل أسود يعطي لمسه أنثويه للوك.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلات شعرها تتدلى على ظهرها وأحد كتفيها بشكل مرتب وناعم.

ووضعت مكياجًا صاخبًا يعكس جمال ملامحها، فإعتمدت الكحل الأسود وظلال العين بدرجات البني، بالإضافة للرموش الكثيفة، وزينت وجنتيها ببلاشر بني، كما اختار أحمر شفاه مثير فإعتمدت الأحمر الصاخب والجريء.