ميتا تسرح 60 مديرًا فنيًا للبرامج في Instagram

عندما أعلن مارك زوكربيرج العام الماضي أن شركة ميتا ستسرح 10 آلاف عامل، وصف عام 2023 بأنه "عام الكفاءة" الذي تم تحديده من خلال إزالة طبقات الإدارة الوسطى لإنشاء "مؤسسة أصغر حجما".

تبين أن الشركة لم تنته بعد من إعادة هيكلة تنظيمها. وفقًا لموقع Business Insider، أخبرت Meta مؤخرًا ما لا يقل عن 60 من موظفيها في Instagram أنها تلغي مناصبهم تمامًا. الموظفون المتأثرون هم مديرو البرامج الفنية، والأشخاص الذين يتنقلون بين العاملين في مجال التكنولوجيا في شركة Meta، بما في ذلك مهندسوها، ومديري المنتجات ذات المستوى الأعلى.

استنادًا إلى المنشورات الموجودة على Blind، وهو تطبيق لموظفي التكنولوجيا، وعلى LinkedIn التي شاهدتها المنشور، يتم منح العمال الذين فقدوا وظائفهم فرصة إجراء مقابلات للنظر في منصب مدير المنتج. بحلول شهر مارس، لن يكون لدى أولئك الذين اختاروا المغادرة أو لم يُمنحوا دورًا جديدًا وظيفة في Meta. ألغت الشركة 11000 وظيفة في خريف عام 2022 بالإضافة إلى 10000 عامل قامت بتسريحهم العام الماضي في محاولة لخفض التكاليف. كما أصدرت أيضًا تجميدًا للتوظيف وأغلقت آلاف الوظائف المفتوحة التي كانت تقوم بالتوظيف لها في الأصل.

قال زوكربيرج العام الماضي: "المؤسسة الأصغر حجمًا ستنفذ أعلى أولوياتها بشكل أسرع. وسيكون الناس أكثر إنتاجية، وسيكون عملهم أكثر متعة وإشباعًا". من غير الواضح ما إذا كانت Meta قد رفعت بالفعل تجميد التوظيف، ولكن من المتوقع أن تفعل ذلك فقط بعد الانتهاء من إعادة الهيكلة.